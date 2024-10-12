CNN: Путін намагається применшити значення вторгнення в Курську область

Вторгнення українських військ у Курську область Росії триває вже третій місяць, і десятки населених пунктів, як і раніше, перебувають під їхнім контролем.

Операція ознаменувала собою перший випадок вступу іноземних військ на російську територію з часів Другої світової війни, поставивши Кремль у незручне становище і довівши прихильникам Києва і всьому світу, що українські військові не вічно пасуть задніх.

Через дев’ять тижнів просування України застопорилося, і останніми днями жодна зі сторін не домоглася значних успіхів або контратак, передає CNN.

Ендшпіль неясний. Аналітики вважають, що Київ намагається використати свій початковий імпульс для підняття бойового духу і потенційного козиря, а президент Росії Володимир Путін намагається применшити значення всього вторгнення і обмежити ресурси, які російська військова машина виділяє на протидію йому.

Згідно з останньою оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), аналітичного центру у Вашингтоні, Україна утримує плацдарм у Курську площею близько 786 квадратних кілометрів.

«Російські наступи відбуваються в основному на флангах нашого плацдарму», – сказав у середу CNN командир українського батальйону в Курську Дмитро, який використовує позивний “Холод”. «Вони намагаються просуватися вперед, але успіхи невеликі, десь їм вдається захопити вулицю в селі. Але це відбувається в обидва боки – ми теж контратакуємо і відтісняємо їх назад».

Основний плацдарм України розташований у районі російського міста Суджа, а другий плацдарм військові намагаються створити в районі села Веселе. Україна не повідомила, скільки військ вона направила в регіон.

Росія розгорнула досить велику кількість військ – за оцінками, 40 000 осіб – для захисту і контратаки в Курську, але аналітик Марк Галеотті описав початкові сили як «створені з усього, що вони можуть знайти», причому Росія використовувала призовників і резервістів на самому початку вторгнення.

«Це рівнозначно тому, як якби ви рилися в диванних подушках у пошуках дрібниці», – сказав CNN Галеотті, старший науковий співробітник британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI).

Відтоді Москва направила більш досвідчені сили, але не так багато ресурсів, як хотілося б російським мирним жителям у Курську.

За даними російської влади, внаслідок боїв, що тривають у цьому районі, понад 100 000 мирних жителів були змушені покинути свої будинки, а багато інших опинилися за лінією фронту.

Згодом операція «Курськ» певною мірою нормалізувалася», – каже Галеотті. «Ми не повинні вважати, що росіяни просто змирилися з цим… Я думаю, Путіну вдалося відкласти рішення, але я не думаю, що воно повністю скасоване».

Росія намагається не відволікати ресурси з фронтів повномасштабного вторгнення в Україну на боротьбу в Курську.

Хоча спочатку вторгнення стало шоком як для уряду, так і для простих росіян, «Кремль применшив значення цієї події», – каже Джон Лаф, молодший науковий співробітник програми «Росія і Євразія» при Chatham House. «Стратегія полягає в тому, щоб відволікти населення від події, що, безсумнівно, є великим збентеженням, і створити враження, що це несерйозно».

Уряд Путіна охарактеризував подію як «рейд» і навіть применшив значення своєї контратаки як «контртерористичної місії».

Один російський військовий блогер висловив цю нормалізацію в різких словах, сказавши: «Велика частина Росії вже звикла до боїв під Курськом… Ті, хто не має стосунку до Курської області, досить мляво цікавляться тим, що відбувається».

Лінії фронту просуваються незначно, але бої, як повідомляється, мають запеклий характер: за словами українського командира, російські війська використовують численні безпілотники, ствольну артилерію і бомбардувальники.

«Вони без вагань можуть скинути бомбу на гілку дерева, якщо припустять, що у нас там є війська», – сказав командир українського батальйону “Холод”. Він стверджує, що Росія направила потужне угруповання військ і бойових бригад туди, де воює його підрозділ у Курську, і стверджує, що російську контратаку було відбито завдяки українським безпілотникам і мінним атакам.

На думку аналітиків, вторгнення в Курськ, найімовірніше, переслідувало кілька цілей, зокрема дати Україні наративну перемогу.

«Їхньою метою було продемонструвати західним союзникам України, що росіяни вразливі і що існують межі їхньої здатності розгорнути бойову міць», – каже Лаф, додаючи, що вторгнення також показало, що “червоні лінії Росії є риторичними”.

Воно також забезпечило українцям піднесення бойового духу. Кілька солдатів, які розмовляли з CNN у вересні, сказали, що, незважаючи на втрати та складні операції, дати Росії скуштувати на смак її власні ліки було варте того, щоб боротися.

Однак мета України – змусити Росію перекинути війська зі східної лінії фронту в Курськ – поки що не досягнута.

Утім, Курськ усе ще може стати козирем на переговорах у майбутньому, кажуть експерти.

Захопивши цю територію, вони одразу ж унеможливили те, що і росіяни, і західні союзники скажуть: «Тепер настав час зупинитися. Давайте припинимо вогонь», – каже Лаф.

Тим часом основна увага у війні, як і раніше, зосереджена на фронтах у східному Донбасі, де війська України борються за збереження контролю над стратегічно важливим містом Покровськ.

Замість того, щоб зосередити ресурси на звільненні власної території, російські військові розширили наступ на кількох фронтах в Україні, зокрема в ключових районах Харківської, Донецької та Запорізької області.

«Схоже, для Кремля дуже пріоритетно просунутися якомога далі в Донбасі, незважаючи на втрати», – додав Лаф. «Є якесь вікно, яке ось-ось закриється, тому що в цю пору року дороги перетворюються на бруд».

Щоденні атаки Росії на Україну продовжилися в четвер, кілька людей загинули в Одеській, Херсонській та Донецькій областях.