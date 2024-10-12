Російська армія набирає білорусів в Instagram, передає Польське Радіо. Міністерство оборони рф обіцяє найманцям мільйон рублів і російський паспорт відразу після підписання контракту. Не обов’язково мати військовий досвід чи освіту, достатньо бути віком до 65 років.

Білорусів скеровують на адресу адміністрації Смоленської області росії біля білорусько-російського кордону. Транспортування з Білорусі до Смоленська забезпечує російська сторона.

На думку білоруських аналітиків, які вважаються незалежними, ініціатива Міноборони рф викликана величезними втратами російської армії в Україні.