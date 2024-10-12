Економіка

Boeing скоротить 17 000 робочих місць
12 Жовтня 2024 13:56
читать на русском →
літаки, страйк
Робітники заводу «Boeing» на пікеті в Рентоні, штат Вашингтон / Фото Reuters

Компанія Boeing скоротить 17 000 робочих місць – 10 % від загальної кількості співробітників на тлі страйку робітників і фінансових втрат, передає Sky News.

Виробник літаків зіткнувся зі страйком 33 000 робітників, який зупинив виробництво літаків 737 MAX, 767 і 777.

Головний виконавчий директор Келлі Ортберг у п’ятницю повідомив співробітникам електронною поштою, що під скорочення потраплять керівники, менеджери та рядові співробітники.

За його словами, скорочення штатів необхідне для того, щоб «привести у відповідність із нашою фінансовою реальністю».

Компанія також заявила, що відкладе випуск нового літака 777X до 2026 року замість 2025 року, а також припинить будівництво вантажної версії літака 767 у 2027 році після завершення поточних замовлень.

«Хоча наш бізнес стикається з найближчими проблемами, ми ухвалюємо важливі стратегічні рішення для нашого майбутнього і маємо чітке уявлення про роботу, яку ми повинні зробити для відновлення нашої компанії», – сказав Ортберг.

Компанія вже ввела тимчасові звільнення, але Ортберг заявив, що вони будуть скасовані у зв’язку з майбутніми звільненнями.

З початку 2019 року компанія Boeing втратила понад 25 мільярдів доларів, і страйк робітників безпосередньо впливає на грошові втрати.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Жовтня 2024 17:25

Генштаб повідомляє про важку ситуацію на Курахівському напрямку
12 Жовтня 2024 17:10

Командування Медичних сил зустрілося з керівниками ВЛК щодо хабарів
12 Жовтня 2024 16:52

Ворог продовжує чинити терор проти мирного населення Харківщини
12 Жовтня 2024 14:38

The Washington Post: “Піратські” термінали “Старлінк” сприяють просуванню Росії в Україні
12 Жовтня 2024 13:56

Boeing скоротить 17 000 робочих місць
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки