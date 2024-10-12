Компанія Boeing скоротить 17 000 робочих місць – 10 % від загальної кількості співробітників на тлі страйку робітників і фінансових втрат, передає Sky News.

Виробник літаків зіткнувся зі страйком 33 000 робітників, який зупинив виробництво літаків 737 MAX, 767 і 777.

Головний виконавчий директор Келлі Ортберг у п’ятницю повідомив співробітникам електронною поштою, що під скорочення потраплять керівники, менеджери та рядові співробітники.

За його словами, скорочення штатів необхідне для того, щоб «привести у відповідність із нашою фінансовою реальністю».

Компанія також заявила, що відкладе випуск нового літака 777X до 2026 року замість 2025 року, а також припинить будівництво вантажної версії літака 767 у 2027 році після завершення поточних замовлень.

«Хоча наш бізнес стикається з найближчими проблемами, ми ухвалюємо важливі стратегічні рішення для нашого майбутнього і маємо чітке уявлення про роботу, яку ми повинні зробити для відновлення нашої компанії», – сказав Ортберг.

Компанія вже ввела тимчасові звільнення, але Ортберг заявив, що вони будуть скасовані у зв’язку з майбутніми звільненнями.

З початку 2019 року компанія Boeing втратила понад 25 мільярдів доларів, і страйк робітників безпосередньо впливає на грошові втрати.