The Washington Post: “Піратські” термінали “Старлінк” сприяють просуванню Росії в Україні

Російські війська стали більш смертоносними та мобільними за допомогою нелегальних терміналів Starlink, які дозволяють їм використовувати супутниковий інтернет для покращення координації під час штурмів, здійснювати більше вильотів безпілотників та обстрілювати українські війська точним артилерійським вогнем, незважаючи на зусилля США, спрямовані на зупинення потоку технологій, пише The Washington Post.

Термінали, які дають командирам можливість бачити поле бою в реальному часі за допомогою безпілотників і забезпечують безпечний зв’язок між солдатами, підпадають під санкції, які забороняють американській електроніці потрапляти до Москви. Проте, за словами українських солдатів, існує процвітаючий чорний ринок постачання терміналів Starlink росіянам на фронті, і їх розповсюдження стало важливим фактором нещодавніх перемог Росії під час наступу.

Десятки тисяч антен Starlink складають основу військової мережі України, забезпечуючи роботу пристроїв, життєво важливих для ведення цифрової війни – одна з небагатьох переваг Києва перед більшими, але менш модернізованими силами Москви.

Шість українських солдатів і офіцерів з різних підрозділів Донецької області розповіли The Washington Post, що Росія ліквідувала технологічний розрив, зробивши свої сили більш згуртованими і збільшивши кількість і точність атак.

Це питання поновило розчарування українців щодо Ілона Маска, мінливого керівника компанії SpaceX. Деякі солдати критикували саме Маска, заявляючи, що його компанія не зробила достатньо для боротьби з незаконним використанням, і ставлячи під сумнів його бажання вирішити цю проблему, кажучи, що він, схоже, має прихильні погляди на Росію.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році SpaceX забезпечила безкоштовний зв’язок Starlink з Україною, але потім погрожувала припинити надання послуг після онлайн-перепалок з дипломатами, посилаючись на високі витрати. Під тиском громадськості Маск поступився, а потім надіслав до Пентагону рахунки, останній з яких становить 14,1 мільйона доларів за шість місяців надання послуг до наступного місяця.

Маск також був розкритикований в Україні після повідомлень про те, що він відмовив Києву в наданні доступу до системи Starlink для морських безпілотників під час запланованої на 2022 рік атаки на Чорноморський флот Росії. Його біограф Волтер Айзексон також писав, що Маск звертався за порадою до російського посла в США і був стурбований тим, що той відіграє певну роль у дестабілізуючій ескалації.

Доступ до надійного високошвидкісного інтернету на полі бою через Starlink трансформував українські операції, перетворивши те, що раніше займало дорогоцінні хвилини радіопереговорів, на секунди дотиків і свайпів на планшетах з детальними картами і програмами чату. Зв’язок дозволив командирам керувати атаками за допомогою прямих трансляцій з дронів, коригувати координати артилерії, переглядаючи результати обстрілів, і оцінювати, де вороги можуть бути найбільш вразливими для атак.

За словами командира українського взводу, на відео з безпілотника видно, як українські війська знищують термінал Starlink, який використовували росіяни поблизу Новогродівки.

Російські війська здебільшого покладалися на радіостанції для передачі інформації про те, що вони бачать і роблять під час боїв, повільну передачу даних туди-сюди порівняно зі швидким інтернетом, і вони були набагато жорсткішими в порівнянні з ним. За словами українських солдатів, тепер росіяни зробили те саме з Україною, використовуючи Starlink у подібний спосіб.

«Вони нас просто переграли», – сказав офіцер 72-ї механізованої бригади, яка захищала район Вугледара з 2022 року і нещодавно була змушена відступити. Він назвав використання росіянами комплексу «Старлінк» одним з важливих факторів, поряд з нестачею живої сили і озброєння, що прискорили падіння Вугледара. Як і інші учасники інтерв’ю для цього матеріалу, він говорив на умовах анонімності, оскільки не мав дозволу на спілкування з журналістами.

Київ і Вашингтон стикаються з труднощами у вирішенні проблеми використання Росією системи Starlink, кажуть аналітики, особливо у світлі успіху Москви в обході санкцій і технічної складності позбавлення доступу до мережі Starlink без шкоди для українських військ.

Уряди США та України співпрацюють зі SpaceX, щоб «запобігти незаконному використанню Росією терміналів Starlink в окупованій Україні», зокрема, Міністерство фінансів США зосередило увагу на «потенційних порушеннях санкцій», пов’язаних з міжнародною контрабандою, заявив підполковник Чарлі Дітц, речник Міністерства оборони США.

SpaceX послалася на публікацію на X в лютому, в якій говорилося, що вона деактивує термінали, якщо вони використовуються «санкціонованою або несанкціонованою стороною».

Пентагон і SpaceX не надали конкретної інформації про зусилля США, в тому числі про те, скільки незаконних терміналів, які використовувалися російськими силами, було виведено з ладу.

До того, як Starlink здійснив революцію на ринку, попередні покоління польових супутникових терміналів страждали від низьких швидкостей і високих цін. Тепер користувачі можуть придбати термінали за кілька сотень доларів і платити щомісячну абонентську плату за обслуговування в більш ніж 100 країнах і територіях, не включаючи Росію, повідомляє Starlink. Користувачі спрямовують термінали в небо і підключаються до широкосмугового інтернету з одного з понад 7000 супутників на низькій навколоземній орбіті.

Уряд США все більше покладається на цю службу у своїх військових операціях. «Для нас це була революція», – сказала Клер Хоппер, керівник Управління комерційного супутникового зв’язку Космічних сил США.

Термінали Starlink з’являлися на російських позиціях протягом усього року, але лише в останні кілька місяців їхній вплив став по-справжньому відчутним, оскільки російські війська в наступі використовують їх для координації атак. Українські військовослужбовці, які використовують розвідувальні безпілотники поблизу Новогродівки, що на південний схід від стратегічного донецького міста Покровськ, розповіли, що з минулого місяця вони бачать на російських позиціях системи Starlinks.

«Раніше росіяни не могли контролювати деякі з їхніх пересувань, маневрів, артилерії, піхоти», – сказав командир взводу безпілотників 93-ї механізованої бригади, який, згідно з українським військовим протоколом, назвав лише своє ім’я – Євген. Перехоплення російських радіопередач показало, що солдати часто доповідали командирам неповну або неправдиву інформацію. За словами Євгена, згідно зі спостереженнями за тактикою противника, це змінилося.

«Тепер вони будуть тільки вдосконалюватися, і, на жаль, це відбувається повсюдно», – сказав він.

Хоча російські компанії і приватні особи не мають права продавати Starlink, з’явився сірий ринок, який підживлюється високим попитом з боку збройних сил і приватних покупців.

The Post проаналізував чотири з багатьох російських сайтів, що пропонують прямі продажі для «спеціальної військової операції» – так Кремль називає війну. Більшість з них продають через Telegram і починають свою подорож з Підмосков’я, перш ніж потрапити на фронт.

Один сайт пропонує термінал і плату за підключення, що починається трохи вище 1000 доларів. Обслуговування клієнтів безкоштовне, і кожен клієнт отримує рекомендації «для мінімізації ризиків блокування», зазначається на сторінці, з яскравими відео-відгуками солдатів.

«Користуємося Starlink близько місяця. Нарікань немає, швидкість хороша», – йдеться в одному з відгуків, де показано термінал, вкритий камуфляжем. «Технічна підтримка працює відмінно».

«Інтернет літає, чоловіки задоволені», – йдеться в іншому. «Панове, рекомендую!»

Щоб активувати пристрій, користувачам потрібен іноземний номер телефону, електронна пошта та банківський рахунок для сплати щомісячної абонентської плати, що спонукає постачальників шукати людей, готових позичити свої особисті дані. Користувачі «клієнтської підтримки» в телеграм-чатах стверджують, що купити і зареєструвати комплекти Starlink за кордоном легко. Більшість з них отримують в Європі і перевозять через Об’єднані Арабські Емірати. Одна сторінка попереджає, що не варто активувати термінал у Росії.

Один постачальник повідомив, що підключення пристроїв, придбаних у Європейському Союзі, може бути заблоковано після 90 днів використання, запропонувавши як один із варіантів вирішення проблеми зареєструватися за українськими даними.

Starlink може як відключати окремі термінали на основі їхніх ідентифікаційних номерів, так і блокувати зони прийому сигналу, що називається «геозонуванням», як повідомила цього року Федеральна комісія з питань зв’язку регулятору ООН.

Одна людина, знайома зі Starlink, повідомила, що компанія технічно здатна визначати місцезнаходження активних терміналів на основі їхнього пінгу на супутники, але це може бути складно – розпізнати користувача на «передньому краї зони бойових дій», де діють українські та російські війська.

Стейсі Петтіджон, директор оборонної програми Центру за нову американську безпеку, сказала, що зусилля США з обмеження використання Росією «не виглядають надзвичайно ефективними», частково через зміну лінії фронту.

«Українські війська зараз на території Росії. Де саме проходить лінія фронту?» – сказала вона. «Якщо провести лінію, де це працює, а де ні, то ви, по суті, фіксуєте лінію фронту там, де вона є, і не даєте українцям можливості перейти в наступ».

Українські військові, зі свого боку, заявили, що вони також занепокоєні відмовою у доступі до географічних регіонів, оскільки це може призвести до закриття їхніх власних терміналів. Так, війська, які увійшли в Росію в рамках серпневого вторгнення, раптово виявили, що їхні термінали не працюють через географічні обмеження.

Важливо, що незабаром вони знайшли обхідні шляхи, щоб знову підключити Starlinks до мережі – ймовірно, ті ж самі методи, що й росіяни. За словами українського пілота безпілотника, який працює в Росії, переривання процесу оновлення програмного забезпечення і зміна налаштувань GPS може змусити його працювати в Росії.

Існують й інші життєздатні методи контролю нелегальних терміналів, вважає Тодд Гаррісон, старший науковий співробітник і експерт з космічної безпеки в Американському інституті підприємництва. Одна з можливостей, за його словами, полягає в тому, щоб Київ і Вашингтон зібрали ідентифікатори терміналів і надали їх компанії SpaceX, з вказівкою заборонити доступ до всього іншого.

Українські солдати поки що не бачили доказів того, що будь-який з цих методів контролю приніс користь. Якщо це і так, то використання Starlink в російських операціях зростає, каже Ігор Романенко, український генерал-лейтенант у відставці.

За його словами, протягом останніх тижнів були знайдені великі безпілотники з терміналами всередині – нова функція, яка підтримує зв’язок з пілотом, що дозволяє їм цілитися з підвищеною точністю або перенаправляти їх на кращу ціль.

«На жаль, частково це пов’язано з прихильним ставленням до цього Ілона Маска», – сказав Романенко.

На землі українські солдати б’ють по ворожих терміналах на ураження. Наприкінці весни, після того, як російські війська просунулися повз Авдіївку, українські солдати знищили таріілки на коксохімічному заводі, розповів Тимофій, пілот безпілотника 47-ї окремої механізованої бригади. Він зазначив, що у росіян явно було достатньо тарілок, щоб роздати його окремим командам, а не лише командирам.

«У них їх багато… вони використовують їх так само, як і ми», – сказав він.

Використання росіянами системи Starlink – не єдиний фактор, який допоміг Москві прокласти собі шлях до Покровська, ключового логістичного вузла в Донецьку, але він явно зіграв свою роль, сказав Олександр, командир батальйону, який також служить в 47-й бригаді, критикуючи те, що, за його словами, було неадекватною реакцією на запобігання використанню росіянами цієї системи.

«Це те, що нас вбиває», – сказав він.