Політика

За добу ліквідовано 540 окупантів і понад 20 од. автомобільної техніки Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 07.12. Орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2935 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,

артилерійських систем – 1923 (+8) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0). Дані уточнюються. Поділитися:



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