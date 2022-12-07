Політика

За добу ліквідовано 540 окупантів і понад 20 од. автомобільної техніки

7 Грудня 2022 09:57
36
війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 07.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2935 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5909 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1923 (+8) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1601 (+14),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Дані уточнюються.


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