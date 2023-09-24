“За дітей України”. У Примор’ї сплюндрували меморіал загиблим окупантам

Невідомі розбили фотографії загиблих учасників військової агресії в Україні та залишили надписи на алеї пам’яті на їхню честь у селі Павло-Федорівка Приморського краю. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи для затримання причетних до подій.

Відкриття меморіалу загиблим оркам мало відбутися сьогодні, 24 вересня. Однак уранці місцеві жителі виявили, що алея пам’яті зіпсована. Згідно з опублікованим у місцевому Telegram-каналі відео, невідомі розбили фотографії загиблих військовослужбовців та залишили напис «За дітей України».

«Співробітники поліції встановлюють обставини інциденту у селі Павло-Федорівка Кіровського району Примор’я. Наразі співробітники поліції проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб громадян, причетних до інциденту, та їх затримання», – йдеться у повідомленні УМВС Приморським краєм.