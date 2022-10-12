За 18 хвилин ЗСУ знищили щонайменше чотири ударних вертольоти росіян

З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено щонайменше чотири ударних вертольоти противника (імовірно Ка-52), які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку.

Про це повідомляється у Telegram-каналі ПС ЗСУ.

За попередніми даними один вертоліт впав на звільненій від рашистів території, решта – за лінією фронту.

Бойова робота велась по ще двох вертольотах, тому є велика імовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться.