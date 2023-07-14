З якого віку варто купляти дитині м’яку іграшку?

Не секрет, що м’які іграшки мають велике значення в процесі розвитку дитини. Майже всі ми в дитинстві мали улюблену забавку, яку скрізь с собою носили, спали з нею та їли. М’який «друг» несе важливу функцію для маленької дитини — допомагає пізнавати навколишній світ. Якщо ви шукаєте подарунок дитині, ви не помилитесь, якщо виберете м’яку іграшку. Широкий вибір забавок на будь-який смак ви знайдете на bigbaby.com.ua/product-category/m-yaka-igrashka/.

Позитивний вплив м’яких іграшок на розвиток дитини

Перш ніж вирішувати, з якого віку дитині краще купити м’яку іграшку, розгляньмо переваги для дитячого розвитку:

Здатна допомогти створити дитині психологічний комфорт, якщо вона турбується чи переживає. Малюк, якого навіть на 2 хвилини залишили без нагляду, може почати нервувати та плакати. Але якщо поруч буде улюблене плюшеве звірятко, малюк швидше заспокоїться і відчує себе в безпеці. Допоможе малюку відчувати себе впевненіше в садочку чи поліклініці.

Завдяки забавці дитина легше знайомиться з навколишнім світом. Маленькі діти вчаться нового через ігри, тому м’які іграшки у вигляді різних тваринок — чудовий спосіб дати дитині нові знання про тварин та турботу за ними. Віддавайте перевагу забавкам натурально забарвлення зі світу тварин, які справді схожі на зайчиків, білочок та лисичок. Так дитині буде легше вивчати тваринний світ і вгадувати їх в зоопарку.

Допомагають малюкові моделювати свою поведінку завдяки рольовим іграм. А це розкриває комунікаційні навички та допомагає налагоджувати спілкування з однолітками.

Дивлячись на переваги, які несуть м’які іграшки для дитини, можна зробити висновок, що така забавка підійде для дітей різного віку. Головне — орієнтуватись на вік саме вашого малюка. Мають бути безпечними, тому звертайте увагу на такі особливості:

Якісні гіпоалергенні матеріали.

Без неприємного запаху: якщо ви помітили, що іграшка погано пахне — це ознака неякісної продукції.

Всі деталі мають бути надійно закріплені, фарба не повинна перебиватись на ваші руки.

Для найменших діток забавки взагалі не повинні мати прикріплених деталей, краще, щоб всі елементи були м’які, щоб дитина не зашкодила собі.

Вибирайте іграшки, які справді схожі на тварин, різні монстри та незрозумілі створіння краще відкласти для більш дорослого віку. Забавка повинна викликати приємні емоції у дитини.

Має бути приємною на дотик і зручного розміру.

М’яка іграшка стане справжнім другом для вашого малюка, головне — дотримуватись цих простих правил під час вибору.