Суспільство

З Вовчанської територіальної громади евакуйовано усіх дітей

29 Липня 2023 09:49
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біженці

Поліцейські Харківської області спільно з гуманітарною організацією Червоного Хреста та волонтерами евакуювали всіх детей з Вовчанської територіальної громади.

28 липня разом з волонтерами та гуманітарною організацією Червоного Хреста поліцейські ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції Олександр Чигрінов та Юлія Денисенко евакуювали двох малолітніх хлопчиків разом з їх матусями.

Також евакуювали з міста Вовчанськ маму 13-річного хлопця. Жінка погоджувалась не зразу, але пішла на це заради сина, повідомили в поліції.

Вивезли з прикордонного села Стариця останню дитину, яка там мешкала. Півторарічного малюка з його мамою переправляли з одного берега на інший на човні, так як дорога замінована, а міст зруйнований. Всі родини вже у безпеці.


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