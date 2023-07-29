З Вовчанської територіальної громади евакуйовано усіх дітей

Поліцейські Харківської області спільно з гуманітарною організацією Червоного Хреста та волонтерами евакуювали всіх детей з Вовчанської територіальної громади.

28 липня разом з волонтерами та гуманітарною організацією Червоного Хреста поліцейські ювенальної превенції Чугуївського районного управління поліції Олександр Чигрінов та Юлія Денисенко евакуювали двох малолітніх хлопчиків разом з їх матусями.

Також евакуювали з міста Вовчанськ маму 13-річного хлопця. Жінка погоджувалась не зразу, але пішла на це заради сина, повідомили в поліції.

Вивезли з прикордонного села Стариця останню дитину, яка там мешкала. Півторарічного малюка з його мамою переправляли з одного берега на інший на човні, так як дорога замінована, а міст зруйнований. Всі родини вже у безпеці.