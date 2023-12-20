Суспільство

З України щодоби через західний кордон виїжджають 6000 чоловіків призовного віку — ДПСУ

20 Грудня 2023 18:38
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Щодоби через західний кордон України виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку. З них близько 150−200 людей — це волонтери або чоловіки, які виїжджають за системою Шлях.

Про це повідомив заступник начальника штабу — начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігор Матвійчук на пресконференції у середу, 20 грудня.

За його словами, найчастіше виїжджають водії вантажних автомобілів — близько 45% від загального потоку чоловіків. Ще одна велика група — це чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю, та самі особи з інвалідністю (близько 15%).

Матвійчук назвав цю категорію проблемною, оскільки законодавство не контролює супровід таких людей — «цей механізм не захищений». Одна особа з інвалідністю може вивезти з України кілька чоловіків, а перевірити, чи повертається такий супровід, неможливо, додали у ДПСУ.

Також з України у великій кількості виїжджають багатодітні батьки та непридатні до військової служби чоловіки, розповів Матвійчук.


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