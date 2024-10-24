З Росії в Молдову переказали $39 млн щоб підкупити виборців, – поліція

Молдовська поліція повідомляє, що прихильники ліквідованої проросійської партії “Шор” та Росія тільки за вересень і жовтень переказали в країну 39 млн доларів, щоб підкупити виборців.

Про це заявив очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану, повідомляє NewsMaker.

За його словами, гроші були переведені через “Промсвязьбанк”. У вересні з корупційними цілями перерахували 15 мільйонів доларів, а в жовтні – ще $24 млн.

Процес підкупу виборців розпочався набагато раніше, ще навесні, але в останні місяці перед першим туром виборів “потік грошей збільшився в геометричній прогресії”.