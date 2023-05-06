Суспільство

З російського полону повернули ще 45 захисників

6 Травня 2023 15:44
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полон, обмін

Сьогодні з російського полону вдалося повернути додому 45 наших людей. Всі вони – захисники «Азовсталі». Серед звільнених є три жінки. Всі вони – нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах.

“35 рядових і сержантів, 10 офіцерів. Серед них є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі»”, – написав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що серед звільнених є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції. Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.


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