Економіка

З портів Великої Одеси експортовано понад 20 млн тонн вантажів – Кубраков

3 Лютого 2024 20:51
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зерновий коридор
Ілюстративне фото / Facebook Міністерства інфраструктури України

За півроку роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв.

“Порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. В січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню”, – підкреслюється у повідомленні.

Порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

“Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу”.


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