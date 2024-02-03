З портів Великої Одеси експортовано понад 20 млн тонн вантажів – Кубраков

За півроку роботи українського коридору з портів Великої Одеси 661 судно експортувало понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу. Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку з посиланням на Віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

14,3 млн тонн – це продукція українських аграріїв.

“Порти Великої Одеси нарощують перевалку вантажів. В січні було експортовано 6,3 млн тонн, що майже дорівнює довоєнному рівню”, – підкреслюється у повідомленні.

Порти очікують на підхід ще 104 суден, які мають вивезти понад 3 млн тонн вантажів.

“Україна продовжує забезпечувати продовольчу безпеку світу”.