Суспільство

З полону повернулися четверо військових

4 Січня 2024 12:31
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У Черкаську областЬ з російського полону в результаті обміну повернулося четверо військових, двоє з яких вважалися зниклими безвісти.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Зустрічаємо вдома наших героїв, звільнених із полону в межах чергового обміну. Це – лейтенант Володимир Половинка, молодший сержант Василь Тупицький, старший солдат Дмитро Ворона та солдат Олександр Шадиря. Ще з 2022 року двоє з них вважались зниклими безвісти, про інших ми мали підтвердження, що вони в полоні”, – написав Табурець.

Він додав, що бійці мають пройти комплексне відновлення.


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