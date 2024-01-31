Суспільство

З полону повернули військового, рідні якого загинули від ракетного удару в Дніпрі

31 Січня 2024 17:19
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З російського полону вдалося повернути молодшого сержанта Захара, який потрапив до рук російських військових разом зі своєю дружиною Тетяною після евакуації з “Азовсталі” у травні 2022 року.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

“Менш ніж за пів року жінку вдалося обміняти й повернути в Україну. Тетяна оселилася разом з двома доньками у Дніпрі. Однак 14 січня росіяни вдарили ракетою у багатоповерхівку, де мешкала родина. Захисниця загинула під завалами разом з молодшою донечкою та матір’ю чоловіка. Старша донька, 19-річна Руслана, сьогодні чекає на повернення тата”, – розповіли у відомстві.


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