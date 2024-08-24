З полону додому повернулися 115 українських воїнів

Ще 115 захисників України повернулися сьогодні додому.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, серед них воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

“Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому”, – написав він у Telegram.

Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у ворожу неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Серед інших вдалося визволити дев’ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили “Азовсталь”).

Усі врятовані цього разу – солдати, сержанти та матроси.

Також додому повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт “Чонгар” на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.