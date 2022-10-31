Економіка

З початку травня з України експортовано 21 млн. тонн сільгосппродукції

31 Жовтня 2022 22:00
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експорт

Завдяки налагодженим між Україною та Європейським Союзом залізничним “лініям солідарності”, з початку травня до 20 жовтня 2022 року з України до ЄС вдалося вивезти 14 млн тонн сільськогосподарської продукції. Про це повідомив представник Єврокомісії Стефан де Кеєрсмакер на брифінгу.

Він уточнив, що обсяг вивезеної з України сільськогосподарської продукції чорноморським коридором, відкритим наприкінці липня 2022 року, склав 7 млн ​​тонн за весь час дії “зернової угоди”. Таким чином, з України було експортовано загалом 21 млн. тонн сільськогосподарської продукції, передает DW.


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