Політика

З початку широкомасштабного вторгнення знищено понад 119 тис. рашистів

20 Січня 2023 08:03
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 20.01.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 119300 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3139 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6241 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2129 (+7) од,
  • РСЗВ – 442 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
  • літаків – 287 (+0) од,
  • гелікоптерів – 277 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1886 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 749 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4903 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 190 (+0).

Дані уточнюються.


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