З початку широкомасштабного вторгнення росіяни втратили 127,5 тис. солдатів і офіцерів – Генштаб

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.
З 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3201 (+0) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6378 (+9) од,
- артилерійських систем – 2197 (+1) од,
- РСЗВ – 454 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
- літаків – 293 (+0) од,
- гелікоптерів – 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4),
- крилаті ракети ‒ 796 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 200 (+1).
Дані уточнюються.
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