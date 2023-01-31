Політика

З початку широкомасштабного вторгнення росіяни втратили 127,5 тис. солдатів і офіцерів – Генштаб

31 Січня 2023 08:07
25
війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника.

З 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3201 (+0) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6378 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2197 (+1) од,
  • РСЗВ – 454 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 221 (+0) од,
  • літаків – 293 (+0) од,
  • гелікоптерів – 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 796 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 200 (+1).

Дані уточнюються.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Січня 2023 11:17
5

Українські воїни отримають 105 розвідувальних БПЛА Vector
31 Січня 2023 10:53
20

“Укрзалізниця” призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі
31 Січня 2023 10:39
21

Україна піднялася у рейтингу “Індекс сприйняття корупції”
31 Січня 2023 09:40
70

СБУ затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку
31 Січня 2023 09:11
53

Росія продовжить досягати локальних успіхів в районі Павлівки та Вугледара – британська розвідка
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
усі думки