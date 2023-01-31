Політика

З початку широкомасштабного вторгнення росіяни втратили 127,5 тис. солдатів і офіцерів – Генштаб Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника. З 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно вони склали: особового складу ‒ близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3201 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 6378 (+9) од,

артилерійських систем – 2197 (+1) од,

РСЗВ – 454 (+1) од,

засоби ППО ‒ 221 (+0) од,

літаків – 293 (+0) од,

гелікоптерів – 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+4),

крилаті ракети ‒ 796 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5048 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 200 (+1). Дані уточнюються. Поділитися:



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