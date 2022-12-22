Політика

З початку широкомасштабного вторгнення понад 100 000 російських окупантів ліквідовано

22 Грудня 2022 09:02
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війна

Генштаб ЗСУ оновив дані щодо загальних бойових втрат противника з 24.02 по 22.12.

Орієнтовно вони склали:

  • особового складу ‒ близько 100400 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3003 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5981 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1978 (+6) од,
  • РСЗВ – 413 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
  • літаків – 283 (+1) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

Дані уточнюються.


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