        З окупованої території в Україну повернули двох юнаків, яким росіяни вже вручили повістки

        Галина Шподарева
        1 Жовтня 2025 19:10
        Українець, якого повернули з ТОТ / Фото: Андрій Єрмак
        Українець, якого повернули з ТОТ / Фото: Андрій Єрмак

        Двох українських юнаків, яким росіяни вручили повістки, вдалося повернули в Україну з тимчасово окупованої території.

        Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

        Один з юних українців отримав повістку ще в 17 років. Після досягнення повноліття хлопець вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави.

        Інший хлопець теж отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали в нього український паспорт, що значно ускладнило виїзд. Завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації.

        Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку та відновлюють документи.


