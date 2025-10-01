З окупованої території в Україну повернули двох юнаків, яким росіяни вже вручили повістки

Двох українських юнаків, яким росіяни вручили повістки, вдалося повернули в Україну з тимчасово окупованої території.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Один з юних українців отримав повістку ще в 17 років. Після досягнення повноліття хлопець вирішив тікати, щоб його не примусили воювати проти власної держави.

Інший хлопець теж отримав повістку, а під час обшуку російські військові забрали в нього український паспорт, що значно ускладнило виїзд. Завдяки допомозі волонтерів хлопцю вдалося вибратися з окупації.

Сьогодні обидва вже на підконтрольній території України. Вони отримують підтримку та відновлюють документи.