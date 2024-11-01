З наступного тижня можуть початися відключення світла

З наступного тижня в Україні можуть розпочатися погодинні відключення електроенергії через зниження температури.

Про це повідомив член наглядової ради “Центренерго” Володимир Величко, зазначаючи, що з похолоданням енергетикам доведеться активніше балансувати енергосистему, використовуючи як власні ресурси, так і, можливо, аварійну допомогу від сусідніх країн, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Величка, останнє зниження середньої добової температури вже призвело до зростання споживання електроенергії.

На додаток до внутрішніх викликів, ситуація може ускладнитися через підвищення споживання електроенергії в Європі. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення цін на електроенергію на європейських ринках, ускладнюючи можливості для України щодо комерційного імпорту, особливо з огляду на чинні обмеження — прайс-кепи — на спотовому ринку України.

Доповнено 13:40 Згодом у “Центренерго” назвали слова члена наглядової ради персональною точкою зору. Також додали, що ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.

