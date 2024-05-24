З Харківщини проводять евакуацію 123 дітей

Міністерство реінтеграції погодило рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом із їхніми законними представниками.

Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планують здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.

Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безкоштовно.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті міністерства.

