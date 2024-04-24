З Дністра виловили втікача на надувному матраці

Прикордонники затримали чоловіка який намагався на надувному матраці переплисти Дністер.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

“Попри значно розлитий Дністер та швидку течію 39-річний Дніпрянин намагався вплав на надувному матраці дістатися до Молдови. Аби запобігти правопорушенню та нещасному випадку вартові кордону задіяли човен та витягли чоловіка з води”, – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, порушник скористався послугами одного із месенджерів, з якого дистанційно отримував вказівки, куди і як йому слідувати. Координатори запропонували йому скористатися надувним матрацом, а змінний одяг, документи та телефон скласти в рюкзак. Ця послуга мала б йому коштувати 4 тисячі євро, з яких половину він вже сплатив авансом.