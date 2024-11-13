З 28 населених пунктів Борівської громади Харківської області оголосили примусову евакуацію

Рада оборони Харківської області 13 листопада ухвалила рішення про обов’язкову посилену евакуацію жителів із 28 населених пунктів Борівської громади Ізюмського району, включаючи адміністративний центр — селище Борова.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації

“Прийнято рішення про обов’язкову евакуацію дітей із сім’ями з 28 населених пунктів Борівської громади (загалом у громаді їх 38). Загалом це стосується 93 дітей з родинами”, – зазначено в повідомленні.

За словами Синєгубова, ухвалене рішення стосується також дорослого населення з територій, де тривають активні бойові дії, таких як селище Борова, села Новоплатонівка, Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські.

Згідно з даними ОВА, у цих населених пунктах залишаються 2443 людини. У коментарі Укрінформу начальник ОВА підкреслив, що в громаді зросла інтенсивність обстрілів.

“Беремо до уваги військові обставини, зокрема збільшення обстрілів і значне руйнування адміністративної інфраструктури. Підтримувати поліцію та забезпечувати порядок у таких умовах стає важко. У служб немає місць для розміщення, навіть підвали не залишилися цілими”, – пояснив Синєгубов.

За його даними, у селищі Борова проживають близько 1600 осіб.

“Це приватна забудова, тому проблема централізованого опалення не стоїть гостро. Однак є питання електропостачання, мобільного зв’язку та постійних обстрілів. Задля безпеки людей ми маємо здійснити евакуацію”, – додав він.