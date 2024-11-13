Суспільство

З 28 населених пунктів Борівської громади Харківської області оголосили примусову евакуацію
13 Листопада 2024 17:40
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евакуація, харків
Ілюстративне фото / Hromadske

Рада оборони Харківської області 13 листопада ухвалила рішення про обов’язкову посилену евакуацію жителів із 28 населених пунктів Борівської громади Ізюмського району, включаючи адміністративний центр — селище Борова. 

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації

“Прийнято рішення про обов’язкову евакуацію дітей із сім’ями з 28 населених пунктів Борівської громади (загалом у громаді їх 38). Загалом це стосується 93 дітей з родинами”, – зазначено в повідомленні.

За словами Синєгубова, ухвалене рішення стосується також дорослого населення з територій, де тривають активні бойові дії, таких як селище Борова, села Новоплатонівка, Шийківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, Нижче Солоне, Вище Солоне, Маліївка та Піски-Радьківські.

Згідно з даними ОВА, у цих населених пунктах залишаються 2443 людини. У коментарі Укрінформу начальник ОВА підкреслив, що в громаді зросла інтенсивність обстрілів.

“Беремо до уваги військові обставини, зокрема збільшення обстрілів і значне руйнування адміністративної інфраструктури. Підтримувати поліцію та забезпечувати порядок у таких умовах стає важко. У служб немає місць для розміщення, навіть підвали не залишилися цілими”, – пояснив Синєгубов.

За його даними, у селищі Борова проживають близько 1600 осіб.

“Це приватна забудова, тому проблема централізованого опалення не стоїть гостро. Однак є питання електропостачання, мобільного зв’язку та постійних обстрілів. Задля безпеки людей ми маємо здійснити евакуацію”, – додав він.


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