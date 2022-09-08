З 16 вересня Харків може залишитися без тролейбусів

Працівникам “Тролейбусного депо №2” заборгували зарплату за щонайменше півтора місяця. У разі, якщо протягом найближчого тижня кошти не виплатять, комунальники планують влаштувати безстроковий страйк, повідомляє Суспільне з посиланням на працівника депо Олександра (ім’я змінене на прохання співрозмовника).

За його словами, зарплати у тролейбусному депо в Харкові у рази нижчі за інші регіони.

“У Харкові серед усіх обласних центрів України зарплата найнижча, не просто на відсотки, вона нижча у рази. Інтернетом ходить розрахунковий лист із Чернівців. Там людина отримала, ударно відпрацювавши, 5 тис. грн авансу та 22700 грн зарплати. Це чисті. У нас усі отримали від шести до семи, вісім — максимум. Різниця втричі”, — говорить Олександр.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ та вимушеного простою транспорту в Харкові зарплата працівників депо знизилася.

“За лютий я отримав 6 з лишком, за березень — 990 грн. Березень — квітень ми бігали містом з мітлами, доки не відновився рух. Потім знову повернулися до 6 тисяч. Червень — перший нормально відпрацьований місяць — 6600”, — розповідає комунальник.

За його словами, 8 вересня водії планували страйкувати, однак після зустрічі з директором міського департаменту інфраструктури Іваном Кузнєцовим та директором депо Дмитром Липовим вийшли на маршрути.

“Перед колективом стояло завдання показати, що колектив є. Ми не готові прогинатися до нескінченності.

Було б непогано хоча б точково допомогти тим, хто має сім’ї, хто має дітей. Наприклад, чоловік і дружина одночасно працюють на підприємстві, ні в нього, ні в неї немає грошей, двоє дітей. Ситуація ненормальна”, — каже Олександр.

За його словами, до травня працівників депо, які виходили на прибирання міста, отримували гуманітарну допомогу.

“З травня, коли закінчилися походи з лопатами та мітлами, гуманітарної допомоги немає жодної. До травня більш-менш гуманітарка була. Тим, хто виходив прибирати місто”, — сказав Олександр.

За його інформацією, працівники підприємства звільняються через ситуацію, що склалася.

“Люди йдуть пачками. Мені навіть дивно. Ситуація на ринку праці сумна, проте йдуть. Жінки їдуть за кордон. В інші міста дуже велика міграція, різниця у зарплаті просто жахлива”, — говорить Олександр.

За його словами, керівники обіцяють, що гроші надійдуть до 16 вересня. Якщо до того часу виплат не буде, комунальники влаштують безстроковий страйк, говорить Олександр.

Водійка трамвая депо №2 повідомила на умовах анонімності, що до акції 8 вересня долучилися і водії автобусів Karsan. Трамваї у цей час курсували.

Радник мера В’ячеслав Хитрін затримку з виплатами пояснює проблемами казначейства.

“Це залежить не від міста, а від казначейства. Першочергово виплата йде військовим. Решта — потім”, — повідомив він.