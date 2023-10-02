Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – Бербок

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Про це вона сказала, спілкуючись з журналістами, повідомляє “Європейська правда“.

“Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС”, – зазначила міністерка.

Бербок запевнила, що європейські друзі та партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху. У цьому зв’язку вона також підкреслила, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії.

“Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосуються боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях”, – зазначила Бербок.

Глава МЗС Німеччини прибула в Україну вдруге цієї осені.