Політика

Європосадовці: шанси України на переговори про вступ – 20-30%

13 Грудня 2023 20:31
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україна, єс

У зв’язку з намірами глави уряду Угорщини заблокувати рішення лідерів Євросоюзу про початок переговорів щодо вступу України до ЄС європосадовці оцінюють шанси “зеленого світла” у цьому питанні як невеликі.

Про це повідомляє стаття “Європейської правди” напередодні саміту

“Шанси на успіх – 20-30%”, – поділився у середу з журналістами, які висвітлюють зустріч лідерів ЄС, один з високопосадовців.

Хоча зважаючи на останні заяви, які лунають з вуст Орбана, ця оцінка видається навіть зависокою, йдеться у статті.

У той самий час в ЄС публічно не визнають можливий “повний провал” саміту у контексті рішень щодо України.

По-перше, можна з майже абсолютною певністю говорити, що саміт ЄС ухвалить рішення про фінансову допомогу для України. Є лише питання про те, чи буде це рішення схвалене за участі Угорщини, тобто як рішення саміту. 

Але якщо Орбан ветує і його, то решта 26 держав ЄС готові надати фінансову допомогу Україні в обхід Будапешта. Із переговорами про вступ зробити так само, на жаль, не вийде.

По-друге, навіть вето на початок переговорів може бути різним. Навіть зараз існує варіант, який дозволить зберегти обличчя Угорщині та дати “зелене світло” Україні з невеликою затримкою. Наприклад, на позачерговому саміті в січні чи лютому, про скликання якого лідери оголосять вже зараз. 

Або ж можливий будь-який інший сценарій, який лишатиме для України реальну надію на те, що початок вступних переговорів відсувається на місяці, а не на роки.


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