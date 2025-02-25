Європейські лідери розділились щодо передачі російських заморожених активів Україні, – Politico

Європейські країни, зокрема Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступають проти передачі Україні заморожених російських активів. Вони побоюються втратити важіль впливу на Росію в ході можливих мирних переговорів.

Як пише Politico, Європа має заморожені російські активи на суму 200 млрд євро. Країни Балтії та Північної Європи, а також Польща, Чехія та голова дипломатії ЄС Кая Каллас, наполягають на передачі цих коштів Україні. Вони вважають, що політична воля для цього є, попри можливі юридичні складнощі.

З іншого боку, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Урсула фон дер Ляєн виступають проти. Вони побоюються, що таке рішення може налякати міжнародних інвесторів і позбавити ЄС важливого важеля у переговорах з Росією.

Один з дипломатів ЄС зазначив: “Якщо ми віддамо ці кошти Україні, то більше не зможемо використовувати їх як розмінну монету”.