Політика

Європейські країни та Канада оголосили нові пакети допомоги Україні
24 Лютого 2025 14:53
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Лідери країн партнерівна пленарному засіданні "Підтримуй Україну" у Києві / Фото: Офіс президента
Лідери країн партнерівна пленарному засіданні "Підтримуй Україну" у Києві / Фото: Офіс президента

До третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ низка країн оголосила про нові пакети військової та фінансової підтримки України.

  • Велика Британія виділить рекордні 4,5 млрд фунтів стерлінгів (5,69 млрд доларів), а також запровадить нові санкції проти Росії. Прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що Україну треба зміцнити ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні.
  • Данія надасть 2 мільярди данських крон (268 млн євро): “Гроші підуть, серед іншого, на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил розміром з бригаду разом з країнами Північної Європи та Балтії”, – зазначила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.
  • Іспанія у 2025 році передасть Україні військову допомогу на 1 мільярд євро. Прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.
  • Швеція виділить 1,2 млрд шведських крон (113 млн доларів) на системи ППО, зокрема Robot 70 і Tridon Mk2, що допоможуть захиститися від безпілотників і крилатих ракет.
  • Фінляндія через фонд “Партнерство за сильну Україну” виділить 4,5 млн євро на підтримку стійкості та стабільності України у 2025-2027 роках.
  • Канада передасть 25 бронемашин LAV III та чотири авіаційні тренажери для F-16, які надійдуть до України найближчими місяцями.

24 лютого — 1097-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. У треті роковини початку повномасштабної агресії у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів з метою обговорення миру, гарантій безпеки та майбутнього колективної безпеки.


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