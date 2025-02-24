Європейські країни та Канада оголосили нові пакети допомоги Україні

До третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ низка країн оголосила про нові пакети військової та фінансової підтримки України.

Велика Британія виділить рекордні 4,5 млрд фунтів стерлінгів (5,69 млрд доларів), а також запровадить нові санкції проти Росії. Прем’єр-міністр Кір Стармер наголосив, що Україну треба зміцнити ще більше, щоб гарантувати тривалий мир, а не лише паузу у цій війні.

Данія надасть 2 мільярди данських крон (268 млн євро): “Гроші підуть, серед іншого, на амуніцію для українських солдатів та розбудову українських сил розміром з бригаду разом з країнами Північної Європи та Балтії”, – зазначила прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Іспанія у 2025 році передасть Україні військову допомогу на 1 мільярд євро. Прем’єр-міністр Педро Санчес запевнив, що підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно.

Швеція виділить 1,2 млрд шведських крон (113 млн доларів) на системи ППО, зокрема Robot 70 і Tridon Mk2, що допоможуть захиститися від безпілотників і крилатих ракет.

Фінляндія через фонд “Партнерство за сильну Україну” виділить 4,5 млн євро на підтримку стійкості та стабільності України у 2025-2027 роках.

Канада передасть 25 бронемашин LAV III та чотири авіаційні тренажери для F-16, які надійдуть до України найближчими місяцями.

24 лютого — 1097-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. У треті роковини початку повномасштабної агресії у Києві відбудеться зустріч лідерів країн-партнерів з метою обговорення миру, гарантій безпеки та майбутнього колективної безпеки.