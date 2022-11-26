Європейців попередили, що українці не поїдуть додому одразу після перемоги

Країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, варто підготуватися до того, що українці залишаться в країні “на роки” після закінчення війни, заявила віцепрезидента Єврокомісії Дубравка Шуйця в інтерв’ю німецькому мовнику RND.

“Ключовою проблемою є те, що ці сім’ї думають, що поїдуть додому наступного дня після війни. Але вони ще не підуть додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні роботи втрачені”, – заявила представниця Єврокомісії.

Дубравка Шуйця підкреслила, що каже це відверто, як хорватка, яка пережила війну в колишній Югославії.

Разом із тим, віце-президента Єврокомісії з демократії та демографії, у сфері відповідальності якої нагляд за дотриманням прав дітей у ЄС, закликала європейців не припиняти підтримку українців.

“Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе – на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, – щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома”, – заявила представниця Єврокомісії.

Вона також закликала громадян ЄС, які прийняли українських біженців, з розумінням ставитися до труднощів.

“Так, у нас погіршилися стандарти, коли ми говоримо про кількість дітей у садочках і школах. У класі вже не 15 чи 20 дітей, а 35. Як колишній вчитель, я знаю, що це проблема. Але йдеться про прояв солідарності”, – заявила представниця ЄС, додавши, що європейці мають зрозуміти, що “є стандарти, які неможливо відновити, поки не припиниться війна”.

Дубравка Шуйця також погодилася із тезою, що із настанням зими та посиленням російських обстрілів, європейські країни побачать збільшення кількості біженців з України: “Хто це витримає? Я це цілком розумію”.