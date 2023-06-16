Політика

Європарламент закликав Зеленського ветувати один з найкорумпованіших законів останнього часу

16 Червня 2023 14:50
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закон, корупція

Резолюція Європейського парламенту на підтримку інтеграції України до ЄС і НАТО містить пункт, що закликає президента Володимира Зеленського не підписувати законопроект №5655 щодо містобудівної діяльності.

“Європейський парламент: Застерігає від використання майбутніх зусиль із відновлення для внесення поправок до законодавства в такий спосіб, щоб принести вигоду певним зацікавленим сторонам на шкоду рівним умовам гри та прозорості; закликає президента Зеленського не підписувати законопроєкт №5655 про містобудування”, – йдеться в пункті №17 резолюції.

Як повідомлялося, раніше в червні Зеленський висловив намір обговорити долю закону №5655 із його прихильниками та опонентами.

У цілому законопроект №5655, головним лобістом якого є голова партії “Слуга народа” Олена Шуляк, Верховна Рада прийняла 13 грудня 2022 року 228 голосами за необхідного мінімуму у 226 голосів. Проти документа виступили Асоціація міст України, мери міст, Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), Міністерство культури та інформаційної політики, Національна спілка архітекторів України.

Петиція з вимогою накласти вето на закон №5655 про реформування сфери містобудівної діяльності, розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тис. голосів у день ухвалення його парламентом.

Лідерка Руху “Чесно” Віта Думанська наголосила, що застереження Європарламенту – чіткий сигнал Офісу президента.

“Низка громадських організацій об’єдналася, щоб протистояти цьому неякісному документу, який протягнули завдяки голосам ексОПЗЖ наприкінці 2022 року”, – зазначила вона, і нагадала, що ЧЕСНО ініціював спільну заяву громадських організацій, до якої доєдналися ЗМІ, Асоціація міст України та архітектори.

“З самого початку текст проекту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тис. громадян вимагають ветувати проект, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського. А в цей час Шуляк та віце-прем’єр Кубраков проводять десятки заходів з імплементації непідписаного проекту”, – наголосила Думанська.

Крім того, у не підписаного законопроекту з’явився свій сайт на урядовому домені, а стаття про альтернативний містобудівний кодекс, над яким працюють в профільному комітеті, безслідно зникла з сайту “Урядового кур’єру”.


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