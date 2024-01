Європарламент ухвалив резолюцію, яка закликає перевірити Угорщину на порушення цінностей ЄС

Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську Раду та держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу. Рішення може позбавити державу права голосу.

Про це повідомив депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа, який ініціював розгляд цього питання.

«Прогрес у цьому питанні з часу моєї петиції 8 січня 2024 року про позбавлення [прем’єр-міністра Угорщини] Віктора Орбана виборчих прав був вражаючим. Менш ніж за тиждень я зібрав 125 підписів на підтримку своєї ініціативи. За десять днів ми сформували позицію Європарламенту з цього приводу», — прокоментував рішення депутат.

Він зауважив, що Європарламент «виконав свою роль», тепер рішення залежить від держав-членів.

The @Europarl_EN has approved a joint resolution calling on the European Council and the Member States to take action and to determine whether HU has committed serious and persistent breaches of EU values under Article 7(2) TEU.



