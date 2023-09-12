Європарламент підтримав закон про загальні оборонні закупівлі

Європейський парламент у вівторок, 12 вересня, підтримав закон про посилення європейської оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). За нього проголосували 530 євродепутатів, проти виступили 66.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Новий регламент встановлює тимчасовий інструмент, який діятиме до 31 грудня 2025 року та дозволить країнам Євросоюзу закрити найбільш нагальні та критичні оборонні потреби, що виникли внаслідок передання військової допомоги Україні.

У червні Європарламент і Рада ЄС домовилися про виділення 300 млн євро для фінансування цього інструмента.

Для проведення спільних закупівель потрібно буде сформувати консорціум щонайменше з трьох країн та замовити озброєння у компаній з Євросоюзу або асоційованих країн.

Фінансовий внесок Євросоюзу в кожну закупівлю становитиме 15%, але може бути збільшений до 20%, якщо озброєння купується для України чи Молдови або замовлення призначене малому та середньому бізнесу.

Закон має бути затверджений Радою Євросоюзу, перш ніж він набуде чинності.