Єврокомісія запропонувала проєкт переговорної рамки для України

Європейська Комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Переговорні рамки встановлюють принципи переговорів щодо вступу кожної країни-кандидатки. Проєкт, підготовлений Єврокомісією, складається з трьох частин:

принципи, що регулюють переговори про вступ;

суть переговорів;

процедура переговорів.

Зазначається, що мета переговорів — прийняття Україною та Молдовою правовою системи ЄС у повному обсязі та забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства.

Тепер Єврорада має розпочати внутрішні обговорення документів. Після схвалення переговорних рамок голова Ради ЄС представить узгоджену спільну позицію блока на першій міжурядовій конференції з кожною країною. Це ознаменує офіційний початок переговорів про вступ.

«Борючись за своє існування понад два роки, Україна продемонструвала надзвичайну стійкість і відданість і досягла значного прогресу на своєму шляху до ЄС», — наголосив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.