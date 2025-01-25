Політика

Основною темою переговорів Зеленського та Санду у Києві стала енергетика
25 Січня 2025 15:32
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Мая Санду та Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента
Мая Санду та Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Президентка Республіки Молдова Мая Санду 25 січня прибула до Києва на запрошення Президента України Володимира Зеленського. Основною темою переговорів стала енергетика.

Про це повідомив Офіс Президента України.

Лідери країн підкреслили важливість відносин між Україною та Республікою Молдова та домовилися посилити співпрацю щодо ініціатив, які сприятимуть зміцненню партнерства між двома державами.

“Енергоресурси – це саме така російська зброя, щоб впливати на політику інших країн через кризи, передусім кризи на ціни. Зараз Росія тримає в заручниках, можна сказати, усе Придністровʼя, Придністровський регіон Молдови, та вона спровокувала стрибок цін на електрику в більшій частині Молдови. І ми всі це бачимо. Це не просто можна і треба вирішити – цього взагалі не було б, якби Москві не хотілося вплинути на вибори в Молдові. Україна пропонує Молдові разом виправити цю ситуацію”, – написав Зеленський.

Основний акцент під час зустрічі було зроблено на енергетичній безпеці. Україна та Молдова домовилися про кроки з диверсифікації джерел енергії, зміцнення інфраструктури та забезпечення стабільного енергопостачання.

“Сторони засудили навмисне припинення Російською Федерацією постачання газу до Придністровського регіону Республіки Молдова, що спричинило гуманітарну кризу. Сторони підтвердили свою прихильність і здатність забезпечити термінові й конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб жителів Придністровського регіону, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг”, – йдеться в повідомленні.

Окремо говорили про російські атаки на цивільну інфраструктуру України, які не лише порушують міжнародне право, але й ставлять під загрозу громадян Молдови через порушення повітряного простору країни.

Крім того, сторони висловили підтримку ідеї створення міжнародного трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за агресію та погодилися продовжувати співпрацю для подолання спільних гібридних загроз і дезінформації.


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