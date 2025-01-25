Суспільство

Шолом врятував бійця ЗСУ від подвійного влучання у голову (відео)
25 Січня 2025 21:45
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Фрагмент бою у Костянтинівці / Скриншот
Фрагмент бою у Костянтинівці / Скриншот

Українські захисники показали вражаюче відео фрагмента бою на Донеччині. Військовій, який збирається кинути “профілактичну” гранату в окупантів, отримує дві кулі просто в шолом. Спорядження врятувало бійцю життя.

Про це повідомляє Telegram-канал Бавовна.

Відео зафіксовано екшн-камерою бійця Третьої штурмової бригади під час ближнього бою з російськими окупантами у Костянтинівці.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

На відео видно, як воїн готується кинути гранату, але окупанти відкривають вогонь. Дві кулі влучають у шолом: одна розбиває закріплену камеру, а інша зачіпає шолом по дотичній.

Попри це, боєць швидко підвівся та все ж таки кинув гранату у бік ворога.


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