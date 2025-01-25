Сонячно й до +12 градусів: де в Україні 26 січня пануватиме весняна погода

В Україні 26 січня очікується переважно суха та тепла погода, місцями температура підніметься до +12°. Найсонячніше буде на південному заході та в Криму, а схід країни порадує теплом до +6°.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди в Україні на добу 26 січня
У неділю, 26 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вночі та вранці місцями очікується туман – крім більшості західних та північних областей.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви до 15-20 м/с.
Температура вночі від -2…+3 °C, у Карпатах -5…0 °C. Удень +4…+9 °C, на південному заході країни та в Криму +7…+12 °C, у східних областях +1…+6 °C.
Погода у Києві 26 січня
На території Київщини та в Києві небо завтра буде вкрите хмарами. З проясненнями, без опадів.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі від -2…+3 °C, вдень +4…+9 °C. У Києві вночі -2…0 °C, вдень +6…+8 °C.