Сонячно й до +12 градусів: де в Україні 26 січня пануватиме весняна погода

В Україні 26 січня очікується переважно суха та тепла погода, місцями температура підніметься до +12°. Найсонячніше буде на південному заході та в Криму, а схід країни порадує теплом до +6°.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди в Україні на добу 26 січня

У неділю, 26 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вночі та вранці місцями очікується туман – крім більшості західних та північних областей.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від -2…+3 °C, у Карпатах -5…0 °C. Удень +4…+9 °C, на південному заході країни та в Криму +7…+12 °C, у східних областях +1…+6 °C.

Погода у Києві 26 січня

На території Київщини та в Києві небо завтра буде вкрите хмарами. З проясненнями, без опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -2…+3 °C, вдень +4…+9 °C. У Києві вночі -2…0 °C, вдень +6…+8 °C.