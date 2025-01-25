Троє людей постраждали внаслідок дронової атаки на Харків

Унаслідок удару по Холодногірському району Харкова 25 січня постраждали троє людей. Двом жінкам та одному чоловікові було надано медичну допомогу на місті.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок влучання ворожих безпілотників у кількох районах міста частково зникло електро- та водопостачання, зупинився транспорт.

Станом на 14:40 водопостачання у місті було відновлено.

“Також повністю відновлено рух міського електротранспорту. По Олексіївці та прилеглим вулицям, де курсує електротранспорт, працюють дублюючи його маршрути автобуси”, – написав Терехов.

Обстріл Харкова 25 січня: дані прокуратури

За даними Харківської обласної прокуратури, сьогодні з 13:00 по 14:00 росіяни завдали трьох ударів по Харкову – в Холодногірському, Шевченківському та Київському районах.

У Холодногірському районі зафіксовано влучання по інфраструктурному об’єкту, внаслідок чого розпочалася пожежа.

У Шевченківському районі дрон влучив у дорогу серед житлової забудови біля одного з великих гіпермаркетів, внаслідок чого було пошкоджено вісім автомобілів.

У Київському районі – влучання по будівлі державної установи, пошкоджено фасад будівлі.

Попередньо, для всіх трьох ударів ворог використав БпЛА “Молнія”.