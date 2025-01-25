Росіяни вчетверте за день вдарили по Харкову безпілотником: Терехов розповів про наслідки

Вдень 25 січня близько 16:00 окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова безпілотником. Російський дрон впав біля житлового будинку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Четвертий за день і другий у Шевченківському районі удар по Харкову. Ворожий БпЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку, на території житлового комплексу. Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня”, – написав Терехов.

Тим часом правоохоронці обстежили місця перших трьох ударів, які відбулися у період із 13:30 по 14:00.

Наслідки ударів по Харкову дронів “Молнія” 25 січня

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