Харків

Росіяни вчетверте за день вдарили по Харкову безпілотником: Терехов розповів про наслідки
25 Січня 2025 17:24
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Пошкоджена внаслідок удару дрона "Молнія" автівка у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
Пошкоджена внаслідок удару дрона "Молнія" автівка у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

Вдень 25 січня близько 16:00 окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова безпілотником. Російський дрон впав біля житлового будинку.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Четвертий за день і другий у Шевченківському районі удар по Харкову. Ворожий БпЛА вдарив поблизу багатоповерхового житлового будинку, на території житлового комплексу. Пошкоджено фасад будинку, вибиті шибки. Постраждали кілька авто. Інформація про поранених чи загиблих наразі відсутня”, – написав Терехов.

Тим часом правоохоронці обстежили місця перших трьох ударів, які відбулися у період із 13:30 по 14:00.

Наслідки ударів по Харкову дронів “Молнія” 25 січня

У Холодногірському районі зафіксовано влучання по обʼєкту інфраструктури. Зайнялась пожежа. Гострої реакції на стрес зазнали троє працівників: двоє жінок та чоловік.

У Шевченківському районі – влучання у дорогу біля гіпермаркету. Пошкоджено вісім авто.

У Київському районі пошкоджено фасад та вікна державного підприємства.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Наслідки дронової атаки на Харків / Фото: Харківська обласна прокуратура

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