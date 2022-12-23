Економіка

Єврокомісія заморозила €22 млрд для Угорщини

23 Грудня 2022 09:43
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Угорщина, Євросоюз

Європейська комісія заявила, що затримає всі 22 мільярди євро з фондів згуртування ЄС для Угорщини, доки її уряд не виконає умови, пов’язані з незалежністю судової системи, академічними свободами, правами ЛГБТ та системою притулку. Про це повідомляє Reuters.

Інституції ЄС 12 грудня вже вирішили заморозити 6,3 мільярда євро коштів, доки правий і євроскептичний уряд Віктора Орбана не виконає ще більш жорсткий набір із 17 умов, також пов’язаних із судовою системою та боротьбою з корупцією на високих рівнях.

22 мільярди євро — це сума фондів згуртування ЄС, які Угорщина має отримати з довгострокового бюджету ЄС між 2021 і 2027 роками. Це трансферти від ЄС, призначені для вирівнювання рівня життя між найбагатшими та найбіднішими членами 27 країн ЄС.

22 мільярди євро для Угорщини призначені для програм, включаючи освіту для знедолених дітей, модернізацію залізничного транспорту, доступ до широкосмугового зв’язку та допомогу регіонам, які постраждали від закриття вугільних електростанцій.


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