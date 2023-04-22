Економіка

Єврокомісія продовжить переговори про агроімпорт з України

22 Квітня 2023 17:11
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зерно, експорт, єс

Переговори між міністрами сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини, які постраждали від надмірного імпорту сільськогосподарської продукції з України, та заступником голови Європейської комісії Валдісом Домбровскісом відновляться в неділю.

Про це повідомила брюссельська кореспондентка польської радіостанції RMF FM.

 Ідея полягає в тому, щоб замінити односторонні рішення держав щодо українського аграрного імпорту рішенням ЄС. 

“Ми продовжуємо наші контакти з метою швидкого пошуку рішення”, – сказала радіостанції речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер.

Переговори стосуватимуться розширення списку продуктів ЄС, які Брюссель хоче заборонити імпортувати до цих держав. До нього входять пшениця, ріпак, кукурудза і насіння соняшнику. При цьому дозвіл на транзит цих продуктів планують надати.

Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини в листі до Єврокомісії, надісланому в п’ятницю, заявляють, що хочуть додатково включити до цього списку соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м’які фрукти, яйця, м’ясо, молоко та молочні продукти.

Брюссель додатково запропонував 100 млн євро на підтримку фермерів у Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині. Польща отримає 39,3 млн євро, Румунія – 29,7 млн євро, Болгарія – 9,7 млн євро, Угорщина – 15,9 млн євро та Словаччина – 5,2 млн євро

Європейська комісія передасть цю пропозицію на затвердження країнам ЄС. 


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