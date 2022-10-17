Економіка

ЄС збільшує військову допомогу для України до € 3,1 мільярда

17 Жовтня 2022 15:17
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допомога, Євросоюз, україна

Євросоюз створив Місію військової допомоги Україні. За це сьогодні проголосували глави МЗС країн ЄС.

Місія полягатиме в тому, що 15 тис. українських солдатів пройдуть військову підготовку у країнах Європейського Союзу. Про готовність провести такі тренінги раніше вже заявляли Німеччина та Польща.

Місія розпочнеться у листопаді, формально вона розрахована на два роки, її проведення коштуватиме 106,7 млн. євро.

Ця підготовка матиме єдине управління під командуванням французького віце-адмірала Ерве Блежана. Вона матиме штаб у Брюсселі і вона координуватиметься з іншими центрами підготовки українських військових у Великій Британії, США та Канаді.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив, що ЄС збільшує військову допомогу для України до € 3,1 мільярда.


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