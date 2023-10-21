ЄС запроваджує нові правила прикордонного контролю. Що потрібно знати?

Як очікується, у жовтні оприлюднять графік запуску біометричної Системи в’їзду/виїзду ЄС (EES).

Нові правила прикордонного контролю мали набути чинності ще 2022-го, але низка технічних і не лише складнощів не дозволила вкластися в призначені терміни.

Спочатку запуск перенесли на травень 2023 року, потім – на кінець року.

Тепер деякі ЗМІ повідомляють, що чекати на зміни раніше 2025 року не варто. У Європейській комісії це припущення спростували, повідомляє EuroNews.

“Єврокомісія не коментує спекуляції, – повідомила прес-секретар ЄК Аніта Хіппер, – Комісія, як і раніше, прагне до того, щоб правила ETIAS почали діяти якнайшвидше”.

Що таке EES?

Entry Exit System – це автоматизована система реєстрації в’їзду до ЄС та виїзду з нього для громадян Великобританії та інших країн, які не потрібні для візи.

При перетині зовнішнього кордону Євросоюзу подорожуючим потрібно буде сканувати паспорт чи інший проїзний документ у спеціальному електронному терміналі. Нові правила не поширюватимуться на легальних резидентів та власників довгострокових віз.

Система реєструватиме дату та місце в’їзду та виїзду, ПІБ мандрівника та його біометричні дані (сканування обличчя та відбитки пальців). Останні зберігатимуться протягом трьох років після кожної поїздки.

EES діятиме у всіх країнах ЄС, крім Кіпру та Ірландії, а також у чотирьох країнах Шенгенської зони, які не є членами співтовариства: Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії.

Нові правила запроваджуються з метою посилити безпеку на кордонах та виявляти тих, хто пробув у шенгені довше за 90 або 180 днів.

“EES змінить підхід до управління кордонами ЄС. Однак існує низка питань, які необхідно вирішити для забезпечення плавного впровадження та функціонування нової системи, щоб пасажири не зіткнулися з перебоями у роботі”, – йдеться у спільній заяві Міжнародної ради аеропортів (ACI), організації “Авіалінії для Європи” (A4E), Асоціації авіакомпаній європейських регіонів (ERA) та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

У ньому вказується на те, що необхідні “розширене впровадження та ефективне застосування автоматизації на місцях – у пунктах перетину кордону, а також фінансування з боку держав-членів, навчання персоналу для управління зовнішнім кордоном ЄС, особливо в аеропортах, нарешті, інформування мандрівників про зміни”.

Чи продовжується реалізація ETIAS?

EES пов’язана з Європейською системою інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Ця нова схема зобов’язує громадян безвізового режиму, що не входять до ЄС, отримувати спеціальний дозвіл на в’їзд.

Спочатку планувалося, що ETIAS почне діяти з листопада 2023 року. Однак тепер на сайті Єврокомісії зазначено, що вона набуде чинності наступного року. Точної дати не називають. Але раніше офіційні особи вказували, що система почне працювати через п’ять-шість місяців після EES.

Мандрівники повинні будуть подати заявку на отримання ETIAS в режимі он-лайн перед поїздкою. Вартість оформлення – 7 євро. Після затвердження заявки електронний дозвіл на в’їзд прив’яжуть до паспорта. Воно діятиме протягом трьох років.

Чому EES досі не запровадили?

У затримці звинувачують підрядників, які не дотримуються термінів.

Автоматизовані бар’єри EES повинні бути встановлені на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони. За планом, мандрівники мають проходити електронну реєстрацію у спеціальних терміналах або через мобільні застосунки, після чого прикордонники завершуватимуть перевірку.

Коли саме буде введено цю систему, поки що неясно, але очікується, що новий графік опублікують у жовтні.

“Як зазначено у підсумковому документі червневого засідання Ради з юстиції та внутрішніх справ, оновлений графік введення в дію системи в’їзду/виїзду має бути представлений на засіданні Ради з юстиції та внутрішніх справ у жовтні 2023 р., – сказав Хіппер. – Після цього про початок роботи оголосять офіційними каналами зв’язку ЄС”.

Чи чекати на хаос і черги?

У Великій Британії та інших країнах висловлюються побоювання, що EES може призвести до збільшення затримок на прикордонних пунктах. На їхню думку, час, відведений на тестування системи до її запуску, замало.

Французька влада здійснюватиме прикордонний контроль з використанням EES у британському порту Дувр на лініях Eurostar та Eurotunnel. В даний час вони спільно з владою Британії працюють над тим, щоб мінімізувати вплив системи на пропускну спроможність та рух транспорту. Однак Париж також не виключає появи черг на КПП.

Європейська комісія висловила припущення, що систему, можливо, доведеться вводити поступово та вносячи корективи, щоб запобігти колапсу на кордоні.