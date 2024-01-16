ЄС вже працює над пропозиціями про заморожені російські активи в інтересах України

Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петтегем 16 січня заявив, що в Євросоюзі почалася технічна робота з реалізації пропозиції про використання заморожених російських активів в інтересах України.

Про це Ван Петтегем сказав на пресконференції після Ради з економічних і фінансових питань у Брюсселі.

Фінансова рада ЄС, як зазначив Ван Петтегем, зосередилася на двох ключових питаннях: на макрофінансовій підтримці України та заморожених активах РФ, які можна використати в інтересах України.

“Щодо заморожених та іммобілізованих активів [РФ], ми проаналізували пропозиції Єврокомісії та Високого представника [Жозепа Борреля], отримані в грудні 2023 року, і підтвердили наші рішучі зобов’язання щодо швидкого їх виконання. Робота на технічному рівні розпочалася, і ми прагнемо досягти швидкого прогресу”, — сказав міністр.