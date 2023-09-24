ЄС виділив Україні €1,5 млрд

Європейська комісія у соціальній мережі X (колишній Twitter) оголосила про своє рішення надати додатково Україні 1,5 мільярда євро мікрофінансової допомоги.

“Наша відданість #StandWithUkraine непохитна.

Цього тижня ми виділили ще € 1,5 мільярда макрофінансової допомоги Україні.

Місяць за місяцем ми продовжуємо відігравати свою роль у відбудові процвітаючої країни, допомагаючи задовольнити потреби країни”, – йдеться у повідомленні ЄК.