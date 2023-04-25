ЄС виділив Україні €1,5 млрд

ЄС сьогодні виділив ще €1,5 млрд Україні у рамках макрофінансової допомоги, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

“Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи”, – написала вона у Twitter.

Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 млрд євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги.



Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури, а також проводити важливі реформи. pic.twitter.com/nx1ExrWD20 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 25, 2023