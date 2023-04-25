Економіка

ЄС виділив Україні €1,5 млрд

25 Квітня 2023 11:58
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ЄС сьогодні виділив ще €1,5 млрд Україні у рамках макрофінансової допомоги, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

“Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого щорічного пакету макрофінансової допомоги. Ми продовжуватимемо допомагати Україні протистояти агресії Росії, підтримувати роботу її інституцій та інфраструктури та проводити важливі реформи”, – написала вона у Twitter.


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