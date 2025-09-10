ЄС виділить 6 млрд євро на виробництво українських дронів

Європейський союз виділить 6 мільярдів євро на розвиток українського “Альянсу дронів”. Кошти підуть на масштабування виробництва безпілотників в Україні.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

За її словами, фінансування буде надано у межах кредиту G7, який формується за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

“Європа надасть 6 мільярдів євро з кредиту G7 та укладе з Україною альянс дронів. Україна має винахідливість. Зараз їй потрібен промисловий масштаб. І разом ми можемо його забезпечити”, — наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що понад дві третини втрат російської техніки припадають саме на дрони. Водночас Росія нарощує виробництво іранських далекобійних безпілотників, використовуючи переваги масового промислового виробництва.

Фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС має потужний промисловий потенціал, який може бути задіяний для підтримки України.