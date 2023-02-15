Політика

ЄС створив робочу групу щодо передачі Україні російських активів

15 Лютого 2023 13:46
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санкції

Країни Євросоюзу погодили створення спеціальної робочої групи, яка займеться питанням фінансування реконструкції України за рахунок заарештованих або заморожених російських коштів, що знаходяться в європейських банках.

Як уточнюється в офіційних облікових записах ЄС у соцмережах, група не працюватиме в постійному режимі, а залучатиметься для розгляду конкретних рішень.

“Метою робочої групи буде розгляд питання про використання заморожених та заарештованих російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Йдеться про підготовчу роботу з юридичного, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання у тісній співпраці з міжнародними партнерами”, – йдеться у повідомленні головуючої в Євросоюзі Швеції.

Напередодні прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон розповів, що група має визначити, які саме активи є в ЄС. Також необхідно розглянути, як юридично вирішуватиметься питання використання цих активів, тому що для цього не існує “готової моделі”. “В принципі, цілком зрозуміло, що Росія має заплатити за відновлення України”, – заявив Крістерссон.


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