ЄС створив робочу групу щодо передачі Україні російських активів

Країни Євросоюзу погодили створення спеціальної робочої групи, яка займеться питанням фінансування реконструкції України за рахунок заарештованих або заморожених російських коштів, що знаходяться в європейських банках.

Як уточнюється в офіційних облікових записах ЄС у соцмережах, група не працюватиме в постійному режимі, а залучатиметься для розгляду конкретних рішень.

“Метою робочої групи буде розгляд питання про використання заморожених та заарештованих російських активів відповідно до законодавства ЄС та міжнародного законодавства. Йдеться про підготовчу роботу з юридичного, фінансового, економічного та політичного аналізу доцільності такого використання у тісній співпраці з міжнародними партнерами”, – йдеться у повідомленні головуючої в Євросоюзі Швеції.

#COREPERII: EU ambassadors today approved the establishment of an ad hoc working party on the use of frozen and immobilised Russian assets to support Ukraine´s reconstruction. pic.twitter.com/mZics04zPW