ЄС пропонує Україні свою “безпрограшну” угоду про корисні копалини, – Politico

У понеділок Європейський Союз запропонував Україні власну угоду щодо “критично важливих матеріалів”. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон близький до укладення угоди з Києвом щодо прав на українські природні ресурси.

Про це пише Politico з посиланням на єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне.

Європейський комісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що він представив конкуруючу пропозицію українським чиновникам, з якими він зустрівся в Києві під час візиту Єврокомісії з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

“Двадцять один з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства”, – сказав Сежурне.

Він також підкреслив, що додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ЄС ніколи не вимагатиме угоди, яка не є взаємовигідною.

Трамп робить все більш агресивні натяки на Україну щодо прав на її мінеральні ресурси, вимагаючи до 500 мільярдів доларів компенсації за підтримку Вашингтоном Києва у боротьбі з московським вторгненням.

Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати два проєкти угод, запропоновані адміністрацією Трампа, заявивши, що умови, які передбачають відмову Києва від доходів від видобутку корисних копалин, нафти і газу, а також доходів від портів та іншої інфраструктури на суму 500 мільярдів доларів, є надто жорсткими.

“Я не підпишу те, за що 10 поколінням українців доведеться розплачуватися”, – заявив Зеленський на пресконференції 23 лютого.

Але Трамп вже 24 лютого заявив, що “остаточна угода дуже близька” і що вона включатиме “рідкісноземельні елементи і різні інші речі”.